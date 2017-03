IJs(opdracht)



ijshoorntjes





Deze week de opdracht IJs. Nu het mooie weer komt gaan we weer meer ijs eten. In de winter hebben we ook ijs,om te schaatsen en ijspegels. Fijne zondag.







mini magnums





Lequoia uit archief





schaatsen op ijs





ijs als toetje





ijspegels





Ijsblokjes





roomijsbekertjes