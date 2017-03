Wenskaarten (opdracht)



Van alles wat kaartjes





Deze week de opdracht wenskaarten. Een kaartje sturen of krijgen is altijd leuk. Voor iedere gelegenheid is er wel een kaartje. Dus kaarten in voorraad hebben kan nooit geen kwaad.

Fijne zondag.



beterschapkaarten





blanco kaarten





Felicitatiekaarten





Geboortekaartjes





Huwelijkskaarten





rouwkaarten





Kadokaartjes voor geld in te doen