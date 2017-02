Fotoopdracht Roest.



een roestige transport fiets





Deze week is de opdracht Roest,dus maar ff de schuur in gegaan, Daar kwam ik wel wat dingen tegen. De andere foto;s had ik nog in mijn archief staan. Dus wel een roestige serie



Plamuurmessen





Nijptang





haard in de tuin





sleutels





roestige spijkers





oude strijkbout





handboor.