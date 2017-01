Opdracht Dierbaar







Deze week was de opdracht dierbaar. Ieder heeft zo zijn eigen dierbare dingen.

Foto 1.de pendule van mijn Oma die altijd op haar schoorsteen stond.staat nu bij mij in de kamer 2 De geboorte van mijn kleindochter 3 Horloge van Inge gekregen 4.Kopje waar ik altijd uit dronk bij Oma ,nu zo"n 60 jaar oud. 5 Deze foto is me dierbaar mijn moeder, Inge en Lequoia. 6 Het eerste jurkje van Inge 7 Het zakhorloge van mijn Opa. 8 Het eerste jasje van Inge.