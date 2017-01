Tomaten(Opdracht.)



Vleestomaten





Deze week de opdracht Tomaten. Lekker om zo te eten of er iets van te maken. Heel het jaar zijn ze te koop. Leuk is om ze zelf te kweken, Zelf doe ik dat ook Cherrytomaatjes en Tomaten,lekker vers plukken dan. In tomaten zit ook Kalium,dat kan helpen om de bloeddruk te verlagen. Kortom gezond om te eten.



moeten nog bijkleuren





bijna rijp om te plukken





zo begint het kweken





Cherrytomaatjes begin





deze plukken.





klaar om te eten





Lekker bij de sla