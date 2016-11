Flessen(Opdracht)







Deze week is de opdracht flessen Een fles is een langwerpig, meestal rond vat van glas.kunststof,aardewerk of metaal van waarin over het algemeen vloeistoffen worden bewaard. Het belangrijkste verschil met andere vloeistof bevattende vaten is de voor de fles typische hals, die smaller is dan het vat zelf. De hals wordt vaak afgesloten met een kurk een (schroef)dop, een stop of een kroonkurk.