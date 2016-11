Gribou---Greet 13 nov 2016 01:39 Leuk om zo langs deze weg te zien de dingen die het voor jou leuk maken in de november maand .

Wat een mooi bloemstuk !! geeft sfeer in huis .

Zonder de klodder mayo mag je me dat broodje tartaar wel geven

Je rollade en ananastoetje zien er ook goed uit.

Fijn he als je boeken voor het grijpen hebt om je daar in te verdiepen , de wereld om je heen even vergeten , zal je waarschijnlijk ook bij het kleuren hebben , hele mooie foto's Els .

groetjes Greet