Sinterklaas







Vanmiddag was de aankomst van Sinterklaas in Krimpen aan de ijssel,nog met zwarte pieten. Ook Lequoia stond weer op de kade,verkleed als Piet. Met de boot kwam de Sint aan ,net als in andere jaren,. Een kinderfeest,met kindjes die juichen en liedjes zingen. Daarna een feestje voor alle kids. Heerlijk als je al die blijde gezichtjes ziet.