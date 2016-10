De letter H



Hyacinten





Deze week was de opdracht de letter H De 8e letter van het alfabet. In het internationale spellingsdalfabet wordt de H weergegeven door middel van het woord Hotel.

In het Nederlandse telefoonalfabet wordt de H weergegeven door middel van de naam Hendrik. Metde ha kun je alle kanen op.

Fijne zondag



handje Lequoia toen ze klein was.





Herfst





Hertje





Hortensia





Herfst





herfstasters





Herfst.