Dit weekend waren Inge en Lequoia bij mij,want zondag was het concert met Justin Bieber. Voor Lequoia de eerste keer naar zo'n concert. 's Morgens was zij al met allerlei danspasjes bezig. Tegen 5 uur gingen zij op weg naar Gelredome,een mensen massa waar je niet goed van wordt,gillende meisjes. Dat is leuke van een mobiel je bent er ook bij. Lequoia heeft genoten van dit alles. Terug gekomen met een trui van Justin, en een verkeerschaos wil je niet weten. Maar ze hebben alle twee genoten van dit alles. Nu is de rust weer gekeerd. Was een heerlijk weekend.











