Bessen (Fotoopdracht)







Als de zomer ten einde loopt, laat de natuur zich van zijn uitbundigste kant zien. Zoveel kleuren en vormen... Het kan niet op! Bessen zijn er in deze tijd van het jaar in overvloed. Bessen zijn vruchten, waarin zaden verborgen zitten. Er zijn veel planten met decoratieve bessen. Dus is genieten van al die bessen.