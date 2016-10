Notarisappel







De Notarisappel stond in 1954 nog in de rassenlijst voor Fruitgewassen vermeld in de tweede categorie: "Rassen welke onder bepaalde omstandigheden kunnen worden aanbevolen". In 1957 werd hij afgevoerd wegens een te lage productie, gevoeligheid voor stip, beurtjaren en sterk vatbaar voor kanker op bepaalde gronden. Notarisappel is één van de eerste namen die valt als mensen gevraagd worden een aantal oude appelrassen te noemen. Het is dan ook een kwalitatief goede appel. Dit ras kwam onder andere veel in de Betuwe en in Utrecht voor. Geteeld door notaris J.H.Th.W. van den Ham te Lunteren in 1890, verspreid in 1899 tijdens de fruittentoonstelling in Lunteren