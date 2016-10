IJzerappel







De Rode ijzerappel is afkomstig uit Belgie, uit de provincie Luik. Meneer Drisket heeft hem daar in 1870 ontdekt. Sinds dat jaartal geeft de boom jaarlijks mooie harde rode appels die zeer goed houdbaar zijn. Het ras heeft zich verspreid over heel Nederland. In Friesland wordt hij zelfs vermeld in het Fries’ woordenboek, waar hij Izerjanbeam wordt genoemd. De harde rode appels verschijnen al aan jonge bomen. Geoogst op allerheiligen laat de appel zich met gemak tot april bewaren. In het nieuwe jaar wordt zijn smaak zachter, zoet zurig. Je kunt ook goed cider van deze vruchten maken. De boom is goed gezond en doet het op iedere grondsoort.