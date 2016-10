Asters







Asters spelen de hoofdrol in nazomer- en herfstborders dankzij een overvloed aan bloemen in heldere kleuren, én een lange bloeiperiode. De meeste soorten komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika, maar er zijn ook enkele soorten inheems in Nederland en België zoals de kalkaster. De bloemen zitten in schermvormige trossen, ze hebben een krans van lintbloempjes rond een geel hartje Herfstasters bloeien van de nazomer tot in de herfst en geven dan nog veel kleur aan de tuin