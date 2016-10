Mandela Oktober







Oorspronkelijk komen mandala’s uit Tibet, waar boeddhistische monniken ze gebruikten bij het mediteren. Ze maakten ze zelf door middel van gekleurd zand. Ze vulden dan de ‘getekende’ mandala met gekleurd zand, door dit vanuit een gevouwen papier heel secuur in “vakjes” te gieten. **** Mandala’s kom je tegenwoordig overal ter wereld tegen, ze zijn niet gebonden aan cultuur, religie of wet. Ze brengen rust, harmonie en evenwicht. Mandala’s tekenen of inkleuren bevordert de concentratie en stimuleert de creativiteit