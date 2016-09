Kapotte pot

Nana 15 sep 2016 12:17 Heel erg leuk idee met die scherven pot,alleen kun je er beter geen boompjes of struikjes in poten,ook door ze klein te houden,gaat op een gegeven moment de pot uiteen vallen,daar de wortels ervan groeien en geen ruimte meer in de pot hebben.

Die klein blijvende plantjes zijn beter en het ziet ook net zo leuk uit!